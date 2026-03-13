Darf die Miete beim Eintritt in die Mietrechte der Mutter erhöht werden?
Diesmal hat uns eine Frage erreicht, in der es die Eintrittsrechte einer Wohnung geht.
FRAGE: Ich bin in den Mietvertrag meiner verstorbenen Mutter eingetreten. Darf der Vermieter die Miete erhöhen?
Ulrich Voit: Für Mietrechte im Todesfall gibt es eine gesetzliche Regelung im Mietrechtsgesetz (MRG). Durch das Ableben einer Mieterin wird der auf einen Verstorbenen lautende Mietvertrag grundsätzlich nicht aufgehoben.
Das gesetzlich geregelte Eintrittsrecht gilt für Ehegatten, Verwandten in gerader Linie, Wahl- bzw. Adoptivkinder, Geschwister und Lebensgefährten. Nur für Letztere gilt, dass diese in den vergangenen drei Jahren einen gemeinsamen Hauptwohnsitz mit dem verstorbenen Mieter gehabt haben müssen.
Sie als Tochter sind hinsichtlich des Mietvertrags eintrittsberechtigt, sofern Sie vor dem Ableben im gemeinsamen Haushalt gewohnt und ein dringendes Wohnbedürfnis haben.
Die Erhöhung des Mietzinses kann in Ihrem Fall unter bestimmten Voraussetzungen gerechtfertigt sein, wobei ich Ihnen die Überprüfung des Sachverhaltes durch eine geeignete Stelle empfehle, um in Bezug auf ein Erhöhungsbegehren Rechtssicherheit zu haben.
