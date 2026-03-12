Wie kann man die frühere Wohnung des Hausbesorgers nutzen?

Regelmäßig beantworten unsere Rechtsexperten Anfragen von Lesern zu den Themen Wohnen, Eigentum, Miete und Nachbarschaft. Da geht es um heikle Themen, von der Betriebskostenabrechnung bis zum Mietvertrag, von Nachbarschaftskonflikten bis zu Sanierungsmaßnahmen.

FRAGE: In unserem Wohnungseigentumsobjekt gibt es eine leer stehende Hausbesorger-Wohnung, die nicht als selbstständiges Wohnungseigentumsobjekt parifiziert ist. Welche Möglichkeiten für die Nutzung gibt es?

Ulrich Voit: Eine leer stehende Hausbesorger-Wohnung, die nicht mehr gemäß der ursprünglichen Widmung verwendet wird, ist in der Regel ein allgemeiner Teil der Liegenschaft. In vielen Fällen stellt sich die Frage der zukünftigen Nutzungs- bzw. Verwertungsmöglichkeit. Durch Beschluss der Wohnungseigentümergemeinschaft kann diese Wohnung – sofern der Erhaltungszustand dies erlaubt – vermietet und die Einkünfte der Rücklage zugeführt werden.

Ulrich Voit ist Notar in Wien

Durch die Errichtung eines neuen Nutzwertgutachtens kann die Hausbesorger-Wohnung auch als Wohnungseigentumsobjekt parifziert und im Zuge der Neu-Parifizierung veräußert werden. Wenn es mehrere Interessenten an der Wohnung aus dem Kreis der Wohnungseigentümer gibt, kann ein Notar damit betraut werden, Anbote derselben in versiegelten Kuverts entgegen zu nehmen und nach Ablauf einer festgesetzten Frist im Beisein der Interessenten zu öffnen.