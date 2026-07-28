Wie hoch darf die Ablöse für eine neuwertige Küche sein?

Regelmäßig beantworten unsere Rechtsexperten Anfragen von Lesern zu den Themen Wohnen, Eigentum, Miete und Nachbarschaft. Da geht es um heikle Themen, von der Betriebskostenabrechnung bis zum Mietvertrag, von Nachbarschaftskonflikten bis zu Sanierungsmaßnahmen, von Gartenthemen bis zur Lärmbelästigung.

Jeden zweiten Montag ist unser KURIER-Wohntelefon für Sie erreichbar.

Der nächste Termin ist übrigens am 10. August 2026, von 10 bis 11 Uhr. Rufen Sie an unter Telefon 05 9030 22337 oder schicken Sie Ihre Frage per E-Mail an immo@kurier.at.

Diesmal hat uns eine Frage erreicht, in der es um die Ablöse einer Küche geht.



FRAGE: Ich gebe meine Genossenschaftswohnung zurück. Da ich erst vor fünf Jahren eine neue Küche mit guten E-Geräten um rund 16.000 Euro habe einbauen lassen, möchte ich mir diese gerne ablösen lassen. Ist das zulässig? Wie viel darf ich noch verlangen? Wer ist mein Ansprechpartner – die Hausverwaltung oder der Nachmieter? Darf ich die Küche verkaufen, wenn mir das Angebot nicht gefällt? Auch Einbaukästen vom Tischler sind in der Wohnung, diese sind allerdings schon zwölf Jahre alt. Geht da noch was?