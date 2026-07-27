Wohnung oder Keller: Wo darf das E-Bike aufgeladen werden?

Regelmäßig beantworten unsere Rechtsexperten Anfragen von Lesern zu den Themen Wohnen, Eigentum, Miete und Nachbarschaft. Da geht es um heikle Themen, von der Betriebskostenabrechnung bis zum Mietvertrag, von Nachbarschaftskonflikten bis zu Sanierungsmaßnahmen, von Gartenthemen bis zur Lärmbelästigung.

Jeden zweiten Montag ist unser KURIER-Wohntelefon für Sie erreichbar.

Der nächste Termin ist übrigens am 27. Juli 2026, von 10 bis 11 Uhr. Rufen Sie an unter Telefon 05 9030 22337 oder schicken Sie Ihre Frage per E-Mail an immo@kurier.at.

Diesmal hat uns eine Frage erreicht, in der es um das Laden eines E-Bikes geht.



FRAGE: Ich bin Mieter und lade mein E-Bike immer im Fahrradkeller unserer Wohnanlage. Jetzt wurde ich aber von einem anderen Bewohner dafür angepöbelt, dass dies nicht erlaubt sei. Wegen Brandgefahr. Wo darf ich den Akku laden? In meiner Wohnung? Auf meinem Balkon? Brauche ich dafür einen Zusatz in meiner Haushaltsversicherung? Oder darf ich in der Garage laden, wo es auch Ladestationen für E-Autos gibt?