Was tun, wenn der Nachbar ständig am Balkon raucht?

Regelmäßig beantworten unsere Rechtsexperten Anfragen von Lesern zu den Themen Wohnen, Eigentum, Miete und Nachbarschaft. Da geht es um heikle Themen, von der Betriebskostenabrechnung bis zum Mietvertrag, von Nachbarschaftskonflikten bis zu Sanierungsmaßnahmen, von Gartenthemen bis zur Lärmbelästigung.

Jeden zweiten Montag ist unser KURIER-Wohntelefon für Sie erreichbar.

Der nächste Termin ist übrigens am 27. Juli 2026, von 10 bis 11 Uhr. Rufen Sie an unter Telefon 05 9030 22337 oder schicken Sie Ihre Frage per E-Mail an immo@kurier.at.

Diesmal hat uns eine Frage erreicht, in der es um das Rauchen am Balkon geht.



FRAGE: Ich wohne in einer Genossenschaftswohnung. Mein Nachbar raucht fast rund um die Uhr auf seinem Balkon. Um Mitternacht und um 5 Uhr morgens genauso. Mein Schlafzimmer grenzt an seinen Balkon, sodass ich in der Nacht nicht lüften kann. Was aber vor allem im Sommer wichtig wäre. Was kann ich dagegen unternehmen? Die Hausverwaltung sagt, dass sie nichts tun kann.