Verstopfte Dachrinne durch Nachbars Veitschi: Was tun?

Rechtsanwältin Katharina Braun antwortet:

Eine derartige Immission hat man sich als Nachbar nicht gefallen zu lassen. Dies im Übrigen nicht nur als Eigentümer, sondern auch als sonstiger dinglicher Berechtigten wie Mieter oder Fruchtnießer. Schreiben Sie den Nachbarn an, dass er die Pflanze zurückstutzt. Um der Forderung Nachdruck zu verleihen, empfiehlt sich ein anwaltliches Schreiben. Sollte der Nachbar dieser Aufforderung nicht nachkommen, so können Sie gegen diesen mit der Unterlassungsklage bei Gericht vorgehen. Sie können den Veitschi auch auf ihre Kosten, soweit er in ihren Grund eindringt, beseitigen. Hierbei haben sie jedoch fachgerecht und die Pflanze möglichst schonend vorzugehen. Die Kosten hierfür haben Sie selbst zu tragen. Wenn Ihnen durch die Pflanze bereits ein Schaden entstanden ist oder offenbar droht, hat Ihnen der Pflanzeneigentümer jedoch die Hälfte der notwendigen Entfernungskosten zu ersetzen.