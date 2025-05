Wie Europas Städte um leistbaren Wohnraum ringen: Beispiele und Strategien

Die Wohnungsmärkte in Europa haben sich in den vergangenen Jahren deutlich gewandelt. Es geht um Mietobjekte, die Spielball vom Spekulanten sind, Leerstände und die kurzfristige Vermietung von Wohnungen an Touristen über Airbnb und ähnliche Plattformen. Die Folgen für die Mieter liegen auf der Hand: Die Leistbarkeit der Miete und die Zugänglichkeit zum Mietenmarkt geraten zusehends in Gefahr.

Dem Thema widmeten sich Experten bei einer Tagung der Arbeiterkammer in Wien. Gezeigt wurden Fallbeispiele aus europäischen Städten, sie belegen die internationale Bedeutung der Thematik. So wird etwa in schwedischen Städten die Verdrängung von finanziell benachteiligten Mietern aufgezeigt, um Probleme in bestimmten Stadtteilen zu vermeiden, wie in Landskrona im Norden von Malmö. Hier wurde eine Vermietungspraxis etabliert, damit die Bewohnerschicht ausgetauscht werden kann, sodass keine Arbeitslosen hier mehr wohnen, wie Guy Baeten von der Universität Malmö erzählt.