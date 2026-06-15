Wohnungsmarkt: Warum Einpersonenhaushalte mehr Miete zahlen

Die hohe Inflation der vergangenen Jahre wirkte sich spürbar auf die Wohnkosten in Österreich aus. Zwischen 2015 und 2025 stiegen sie in Österreich um rund 35 Prozent – das zeigen aktuelle Erhebungen der Statistik Austria. Das Plus war bei den Mieten mit knapp 40 Prozent im Vergleich zum Eigentum am höchsten. Betrugen die Mieten inklusive Betriebskosten im Jahr 2015 rund sechs Euro pro Quadratmeter, lagen sie im Vorjahr bei durchschnittlich 10,2 Euro. Der Anteil am Haushaltseinkommen, der fürs Wohnen aufgewendet wird, blieb in diesem Zeitraum zwar stabil. Doch die zunehmende Belastung spüren vor allem Ein-Elternteil-Haushalte. Belastung bis Überbelastung Von einer Wohnkostenüberbelastung spricht man dann, wenn die Miete plus Betriebskosten mehr als 40 Prozent des verfügbaren Haushaltseinkommens ausmacht. Ein-Elternteil-Haushalte geben im Durchschnitt knapp 30 Prozent des Haushaltseinkommens für die Wohnkosten aus – wobei es Unterschiede gibt: Die Wohnkostenbelastung bei alleinlebenden Frauen liegt bei rund 28 Prozent, bei den Männer sind es im Vergleich dazu 26 Prozent – ein Grund dafür ist die Wohnsituation: Mütter mit Kindern leben häufiger in Mietwohnungen als Väter mit Kindern.

Die Wohnkostenbelastung in Mehrpersonenhaushalte hingegen liegt lediglich bei rund 15 Prozent des verfügbaren Haushaltseinkommen. Von Zahlungsschwierigkeiten betroffen waren im Jahr 2022 rund 30,4 Prozent der Haushalte, seither liegt die Quote recht stabil unter 14,5 Prozent. Vor allem die laufenden Betriebskosten belasten viele Haushalte, sie werden vielfach als „zweite Miete“ empfunden. Im Durchschnitt beträgt der Betriebskosten-Anteil rund 27,5 Prozent der Wohnkosten. Die Daten der Statistik Austria zeigen, dass die Mieten inklusive Betriebskosten seit 2011 immer stärker gestiegen sind als die Inflation, ausgenommen von dieser Entwicklung waren Zeiten hoher Inflation wie in den Jahren 2021 bis 2023. Auch seit 2025 liegen die Mieten wieder etwas über der Inflation.