Wiener Immobilienmarkt: Branche gibt Entwarnung

Situation bleibt herausfordernd

Die Marktsituation bleibt unter anderem wegen der strengen Kreditvergaberegeln herausfordernd. Aber: „Dass die institutionellen Investments in Immobilien durch den Zinsanstieg zurückgehen, weil andere Anlageformen an Attraktivität zulegen, ist kein Österreich- oder Wien-Spezifikum. Das Vertrauen in den Wiener Immobilienmarkt ist nach wie vor hoch“, so VÖPE-Präsidiumssprecher Andreas Köttl.