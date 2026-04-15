Miniwald im Häusermeer: Was eine Parzelle mit Bäumen in der Stadt bringt

Miniwälder in der kompakten Größe von Einfamilienhaus-Grundstücken können Städte klimafitter machen. Als kleine Artenvielfalts-Inseln inmitten der Häuserlandschaften tragen sie zur Kühlung bei sowie speichern Wasser und Kohlenstoff.

Diese Miniwälder waren Thema beim „26. Österreichischen Klimatages“, der von 8. bis 10. April in Wien stattfand. Cecilie Foldal, Expertin vom Bundesforschungszentrum für Wald (BFW), pflanzte mit Kolleginnen und Kollegen kleine Bäume und Büsche auf 500 bis 1.000 Quadratmeter großen Arealen, auf denen zuvor etwa bloß ein karger Rasen wuchs.