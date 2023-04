Treffpunkt der Künstler: Verschlafene Villa wird wach geküsst

Nahe am Originalzustand

Die Generalsanierung erfolgt unter der Leitung des Wiener Architekturbüros Testor und Partner in Projektpartnerschaft mit Architektin Nilufar W. Royce. „Der Außenauftritt von Palais und Pförtnerhaus wird in der originalen Farbgebung wieder hergestellt. Die Fassade erhält einen sehr hellen Grauton. Sämtliche metallischen Bauteile wie Einfriedung und Eingangsportal werden saniert und im originalen Grünton beschichtet“, erklärt Architekt Erik Testor. „Die Grate des ansonsten roten Ziegeldaches sind ebenfalls laut Original in Grün gehalten und akzentuieren dadurch das markante Dach.“ Die Renovierung erfolgt in Abstimmung mit dem Bundesdenkmalamt.