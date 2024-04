Darf ich meine vermietete Wohnung jedes Jahr besichtigen?

Experten beantworten Ihre Leserfragen jeden zweiten Montag am KURIER-Telefon. Rufen Sie an oder schicken Ihre Fragen per E-Mail an immo@kurier.at

Ich vermiete eine Garçonnière auf vier Jahre. Darf ich die Wohnung jedes Jahr besichtigen, um mir ein Bild vom Zustand der Wohnung zu machen?