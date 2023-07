Verjüngungskur: Wenn die Yucca-Palme zu groß wird

Verjüngungskur

Dabei wird der Stamm in mehrere Stücke geschnitten unter Beachtung der Wuchsrichtung und gesunde Triebe als Stecklinge neu bewurzeln. „Abgeschnittene Pflanzenteile soll man nicht im Wasser anwurzeln lassen, sondern in Anzuchterde setzen. Denn Anzuchterde enthält mehr Humus als Gartenerde, der Lehmanteil ist gering und außerdem ist sie keimfrei, nährstoffarm und wirkt sich positiv auf die Wurzelbildung aus. „Erst wenn der Ableger größer ist und Blätter gebildet hat, setzt man ihn in nährstoffreiche Erde. Hobbygärtner können Torferde mit Blähton mischen, der ist gut durchlässig und wasserspeichernd. Verwenden Sie scharfes, desinfiziertes Werkzeug (Schere, Messer, Säge) und versiegeln Sie Schnittwunden am Stamm mit Baumwachs, um ein Austrocknen zu verhindern“, so die Expertin.

Noch ein Tipp von der Expertin: Yucca-Palmen sollen nicht im Wasser stehen, lieber wenig als zu viel gießen.

Gärtner wissen Rat

Egal, ob es sich um den optimalen Schnitt für Ihre Rose handelt oder die richtige Pflege für Orchideen: Nutzen Sie die Chance und senden Sie uns Ihre Fragen – mit einem Foto, das Sie mit Ihrer Pflanze zeigt – an:

immo@kurier.at, Betreff: Gärtnerfrage



Wir leiten Ihre Fragen an einen Experten weiter und präsentieren die Antworten in einer unserer nächsten Ausgaben.

Derzeit erreichen uns viele Anfragen, darum bitten wir um etwas Geduld!