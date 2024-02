Urlaub in der Kabine: So viel Komfort gibt es auf 18 Quadratmetern

Übernachten inmitten der Natur. Das ermöglichen die nachhaltigen Cabins von Raus, eine Berliner Plattform für immersive Naturerlebnisse. Vier Cabins, die den Komfort eines Boutique-Hotels in Flora und Fauna einbetten wollen, kann man jetzt auch in Österreich mieten. Sie liegen inmitten weitläufiger Obstbaumplantagen und Wildblumenwiesen. Eine Nacht kostet ab 160 Euro.

Wohnen auf 18 Quadratmetern

An den Standorten der autarken Unterkünfte arbeitet Raus eng mit familiengeführten land- und forstwirtschaftlichen Betrieben sowie privaten Landeigentümern zusammen, die mit der Bereitstellung ungenutzter Flächen zusätzliche Einnahmen generieren können.

Die Cabin selbst ist nur 18 Quadratmeter groß, sodass nur eine kleine Fläche benötigt wird. Die Cabins werden in einem Stück geliefert und können daher in kürzester Zeit an einem Stellplatz positioniert werden.