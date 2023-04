Ausgeschlafen: Lattenrost wird zum Designer-Tisch

Blau, rot, grün oder doch Natur? „Animal-Print haben wir leider noch nicht,“ gibt Thomas Maurer lachend auf eine nicht ganz Ernst gemeinte Anfrage zu. „Aber manche unserer snorres haben auch ein tolles Muster, allein durch die Holzart,“ verriet der Designer bei der Wohnen & Interior Messe kürzlich in Wien. Maurer und Business-Partner Maximilian Klammer stellen unter dem Namen Studiolo ganz besondere Einrichtungsgegenstände her: Für die Herstellung der „snorres“ werden nämlich ausrangierte Lattenroste verwendet. „Die bekommen wir von der MA48 und könnten wohl täglich eine Ladung abholen. Man glaubt gar nicht, wie viele weggeschmissen werden. Und vor allem: Wie unterschiedlich die aussehen können“, so Maurer. Neben klassischen Holzmodellen gibt es deshalb auch viele Unikate.