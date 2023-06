3 Days of Design: Die Interior Trends aus Kopenhagen

Kreativ und unkompliziert: Die „3 Days of Design“ in Kopenhagen gingen Anfang Juni über die Bühne und lockten jede Menge junger Designer, Labels und Designbegeisterte an. Längst gilt sie als Stil- und Design-Metropole Nordeuropas und den Titel trägt die dänische Kapitale zurecht. In Showrooms, auf Dachterrassen und manchmal versteckt in Hinterhöfen präsentieren die Marken ihre Neuheiten. Die spannendsten Ideen aus dem Norden: