Tipp vom Gärtner: Flieder exakt und sauber schneiden

Scharfes Werkzeug

Der Gärtner hat zudem noch allgemeine Tipps zum Rückschnitt von Fliedersträuchen: „Der Schnitt sollte idealerweise nach der Blüte gemacht werden, was um die derzeitige Jahreszeit perfekt passt. Die verblühten Blütenstände sowie trockene Äste sollten weggeschnitten werden, auch kann der Fliederstrauch jetzt ausgelichtet werden. Diese Schnittarbeiten sind idealerweise mit einer gut geschliffenen Säge oder Schere durchzuführen.“ Dann steht einer Blüte im nächsten Frühjahr nichts mehr im Wege.

Gärtner wissen Rat

