Über vier Jahre lang wurde saniert: Nun erstrahlt der 350 Quadratmeter große Strauss-Saal mit fast zehn Meter Höhe in neuem Glanz. Er ist das Herzstück der Biedermeierresidenz "Casino Zögernitz" in der Döblinger Hauptstraße 76 in Wien.

In diesem Saal dirigierten und spielten Johann Strauß Vater und Sohn viele Konzerte; Bälle und Feste wurden veranstaltet. Das soll auch in Zukunft so sein, denn der Saal hat eine wunderbare Akustik. Hier werden Konzerte stattfinden, aber der Saal kann auch für Events und Festlichkeiten gebucht werden. Hinter den historischen Wänden wurde modernste Heiz-, Kühl- und Lüftungstechnik verbaut, die Wärme und Kälte wird von der Wärmepumpe in der benachbarten Energiezentrale geliefert. Für Eigentümer Hermann Rauter ist es wichtig, dass das Bauwerk wieder so dasteht wie früher. Der Originalzustand wurde in Zusammenarbeit mit dem Bundesdenkmalamt wieder weitgehend hergestellt.