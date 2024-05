Spektakuläre Stiegen: Gerade, geschwungen, freitragend

Schon mit dem ersten Schritt beginnt die Reise durch die vielen Möglichkeiten des Stiegenbaus. Denn heute sind nicht bloß Funktionalität und Sicherheit Programm, sondern O ptik, Ästhetik und Innovation , am besten mit Wow-Effekt. So soll eine Stiege im Wohnraum sowohl die Architektur eines Hauses bereichern, als auch das Herzstück des persönlichen Lebensraums formen.

Wer beim Hausbau in die Welt der Treppengestaltung eintaucht, entdeckt eine ungeahnte Vielfalt der Aufstiege und Perspektivenwechsel. Häuslbauer sind jedenfalls gut beraten, sich frühzeitig mit dem Treppenbauprofi in Verbindung zu setzen. „Bereits in der Planungsphase und erst recht beim Bau ist eine Begleitung vom Experten wichtig, um den optimalen Platzbedarf sowie die Positionierung gut zu wählen“, sagen Benjamin und Kurt Rindlisbacher vom gleichnamigen Treppenbau-Unternehmen in Mühldorf in Kärnten.