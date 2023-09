Neu für Pflanzenfreunde: Starkl Stadtsalon hat eröffnet

Ein neuer Treffpunkt für Pflanzenliebhaber und Gartenfreunde hat eröffnet: der Starkl Stadtsalon am Nestroyplatz 1 in Wien-Leopoldstadt.

Mehr als nur Pflanzen

Wer das Geschäft betritt, dem fällt sofort das harmonische Farbkonzept auf. Mit viel Liebe wurden Pflanzen, aber auch Wohnaccessoires, Möbel und Geschenkideen übersichtlich angeordnet. Der Starkl Stadtsalon vereint die Pflanzenwelt eines Gartencenters mit dem stilvollen Ambiente eines Einrichtungshauses.

„Die Inspiration für die Warenpräsentation holte ich mir auf einer Reise nach New York, Philadelphia und Texas. Die Amerikaner wissen, was gut aussieht und sich gleichzeitig gut verkauft“, erzählt Theresia Starkl, die gemeinsam mit ihrem Bruder Ludwig die City-Zweigstelle des Familienunternehmens am 1. September eröffnet hat.