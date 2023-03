Star-Architekt im Porträt: Der moderne Sir Chipperfield

Schon früh entwickelte Chipperfield ein Gespür für Gestaltung. Geboren 1953 in London wuchs David Chipperfield auf einer Farm in Devon auf. Eine Ansammlung von Scheunen und Nebengebäuden voller Kindheitsträume und Erinnerung prägten seinen ersten, stark körperlichen Eindruck von Architektur. Nach dem Studium arbeitete er unter namhaften Architekten wie Norman Foster, und dem verstorbenen Richard Rogers, bevor er 1985 David Chipperfield Architects in London gründete.

Weitere Büros betreibt er auch in Berlin, Shanghai und Mailand und seit dem Vorjahr auch in Santiago de Compostela. „Ich denke, gute Architektur bietet einen Rahmen, sie ist da und sie ist nicht da. Wie alle Dinge, die bedeutend sind. Das heißt, sie sind sowohl Vordergrund als auch Hintergrund, und ich bin nicht besonders fasziniert vom Vordergrund. Architektur ist etwas, das unsere Rituale und unser Leben intensivieren, unterstützen und uns helfen kann. Die Erfahrungen im Leben, die mir am meisten bedeuten sind die, wo normale Dinge zu etwas Besonderem gemacht wurden und nicht umgekehrt.“