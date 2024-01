Design der Woche: Die wilden Siebziger halten Einzug daheim

Die Cord- und Samtstoffe haben ungewöhnliche Texturen, Karos und Streifen und fühlen sich weich, exklusiv und gemütlich an. „Mit dieser Kollektion rücken wir das Sofa wieder in den Mittelpunkt – es ist der große, kühne Star der Einrichtung. Mit geschwungenen Formen und ungewöhnlichen Perspektiven erfährt das Sofa nun eine Metamorphose“, sagt Filippa Bonde, Head of Product and Production bei Bemz.

Im Bild: Der Bezug Mustard Stripe aus recycelter Baumwolle am Sofa, die Chaiselounge lockt mit gemütlichem Checked Velvet in der Farbe Turmeric. Die Kollektion umfasst fünf verschiedene Stoffe in elf Farben, ab 229 Euro. www.bemz.com