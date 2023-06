Shoppingcenter versus Innenstadt: Wettstreit um Kundschaft

Nach mehreren Jahren der Zurückhaltung genießen Konsumenten wieder die Vorzüge des stationären Handels. Insbesondere Lebensmittel, Kosmetik sowie Schmuck und Luxuswaren werden vor allem aufgrund des besseren Services und des Gesamterlebnisses wieder vermehrt im Geschäft gekauft. „Die physischen Geschäfte erleben ein Revival“, ist Walter Wölfler, Head of Retail, CBRE Austria betont positiv.

Luxus boomt

Trotz der Teuerung boomt die Nachfrage nach Luxusbrands. Immer mehr internationale Luxus-Händler etablieren sich in den A-Lagen der innerstädtischen Fußgängerzonen. Andere Branchen hingegen wie etwa Bekleidung oder Schuhe ziehen sich zusehends aus den Innenstadtlagen zurück. Ein Grund sind die hohen Mietpreise. So müssen Mieter zum Beispiel in der Kärntner Straße in Wien oder in der Getreidegasse in Salzburg 150 bis 200 Euro pro Quadratmeter pro Monat hinblättern. Die Spitzenmieten liegen laut dem Retailmarktbericht von CBRE sogar bei 360 Euro.Auch die Shoppingcenter und Fachmarktzentren am Stadtrand ziehen Mieter aus den Innenstädten ab.

Wie sieht also die Zukunft der Innenstädte als Shoppingzonen aus? Wir haben bei der Expertin Monika Hohenecker von RegioPlan Consulting nachgefragt.

„Wichtig ist, dass wir uns vom Gedanken der Einkaufsstädte verabschieden. Der Handel hat sich an den Stadtrand und zum Online-Handel hin verlagert. Menschen kommen nicht mehr zum Einkaufen in die Innenstadt, sondern um sich zu treffen, sich auszutauschen und etwas zu erleben. Die Innenstadt muss sich somit auf sehr wesentliche und grundlegende Funktion eines Ortszentrums rückbesinnen – Orte der Begegnung, für Kultur und Kunst, Kulinarik und Freizeitgestaltung sind gefragter denn je“, so Hohenecker.