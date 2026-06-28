Günstig einrichten: Heimwerkerin verrät ihre Methode

Sie hat bereits alles ausfindig gemacht. Italienische Designerfliesen um 400 Euro statt um 2.500 Euro. Eine 600 Kilo schwere Hebe-Schiebetüre in Oberösterreich, die sie mit einer Spedition zu sich transportieren hat lassen. 1.700 Euro kostete sie das gesamt. Für eine neue Schiebetüre aus dem Geschäft wären locker 5.500 Euro fällig gewesen. Sie ist passionierte Hand- und Heimwerkerin und möchte anonym bleiben. Aber sie hat sich bereit erklärt, zu verraten, wie sie ihr ganzes Haus eingerichtet hat – und zwar um zwei Drittel günstiger als man normalerweise dafür hätte hinblättern müssen.

Mit Suchagent Vor sieben Jahren hat sie für ihre Familie ein Haus barrierefrei gestaltet. Das Budget war „wahnsinnig begrenzt“. Die Arbeitszeit, die ein solcher Umbau kostet, konnte sie nicht wegrationalisieren, berichtet sie. Also musste sie Kosten für Baumaterial und Einrichtung sparen. Nichts leichter als das, weiß sie jetzt. Die Heimwerkerin aktivierte Suchagenten auf Second-Hand-Plattformen. Sie tippte das gewünschte Produkt und die maximale Entfernung bzw. das Bundesland ein. Kaum stellte ein Privatverkäufer den gesuchten Sessel oder das Regalbrett online, erhielt sie eine Benachrichtigung. „Du kriegst sie in der Sekunde aufs Handy, das kostet keine Zeit“, erzählt sie begeistert. „Begonnen hat es bei Kaminsteinen, aufgehört hat es beim Badezimmerkasterl“, sagt sie. Bauholz, Fenster, Scharniere, Teppiche, Tische, Polstermöbel, bunte Trinkgläser – „einfach alles“, hat sie erfolgreich gefunden und erstanden. Was ins Auto passte, holte sie selber ab, alles andere ließ sie liefern und stieg trotzdem weit günstiger aus, ist sie überzeugt.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Privat Fliesen, Tisch, Sessel, Teppich, Balkontür, Gläser, Sonnendeck – das und mehr hat die Schnäppchenjägerin online Second Hand gefunden. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Privat Fliesen, Tisch, Sessel, Teppich, Balkontür, Gläser, Sonnendeck – das und mehr hat die Schnäppchenjägerin online Second Hand gefunden. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Privat Fliesen, Tisch, Sessel, Teppich, Balkontür, Gläser, Sonnendeck – das und mehr hat die Schnäppchenjägerin online Second Hand gefunden.