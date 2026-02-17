Winterdienst: Warum nicht überall gleichzeitig geräumt wird

Hausbesitzer sind verpflichtet, an ihr Grundstück angrenzende Gehsteige - und wege im Winter zu betreuen. Das bedeutet, sie müssen sie bei Schneefall räumen und bei Glatteis streuen, damit niemand zu Sturz kommt. Während viele Besitzer von Einfamilienhäusern dieser Pflicht höchstpersönlich - mal besser, mal schlechter - nachkommen, lagern Hausverwaltung die Betreuung von Mehrparteienhäusern oft aus. An sogenannte Winterdienste. Wie groß die Herausforderungen in diesem Winter waren, haben wir drei Firmen gefragt,

KURIER: Nach einigen schneearmen Wintern ist für Winterdienste wieder mehr zu tun. Wie gehen Sie damit um? Oliver Attensam: Wir setzen auf vorausschauende und langfristigeEinsatz- und Personalplanung,um dafür gerüstet zu sein, sowie genaue Wetterprognosen. So stellen wir sicher, dass wir auch bei erhöhtem Schneefall, Eisregen oder Blitzeis einsatzbereit sind.

Wie planen Sie, wenn Sie nicht überall zugleich sein können? Wir setzen Prioritäten, der Fokus liegt aufsicherheitsrelevanten Flächen wie Gehwegen, Hauseingängen und Zufahrten. Die digitale Einsatzplanung ist dabei entscheidend. Wie groß sind Herausforderungen durch Dachlawinen? Bei Gebäuden mit baulichen Mängeln oder wenn Schneefangsysteme fehlen, können Risiken durch Sichtkontrolle und Sicherungsmaßnahmen (Absperrungen) reduziert werden.

Nach einigen schneearmen Wintern ist für Winterdienste wieder mehr zu tun. Wie gehen Sie damit um? Florian Klissenbauer: Als Garten- und Landschaftsbaubetrieb verfügen wir im Winter über ausreichend Stamm-Mitarbeiter. Durch vorausschauende Einsatzplanung auf Basis der Wetterprognosen können wir rasch und effizient reagieren. Wie planen Sie, wenn Sie nicht überall zugleich sein können? Wir arbeiten mit klaren Prioritäten, etwa für Hauptverkehrswege und sensible Bereiche. Einsatzpläne, laufende Kommunikation und Personalaufstockung bei Bedarf sorgen für effiziente Abwicklung. Wie groß sind Herausforderungen durch Dachlawinen? Bei Tauwetter stellen Dachlawinen ein erhöhtes Sicherheitsrisiko dar. Wir sichern betroffene Bereiche ab, informieren Auftraggeberund koordinieren Maßnahmen zur Gefahrenbeseitigung.

