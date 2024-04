Eigentümer oder Bewohner: Wer zahlt nach Schenkung Gebühren?

Experten beantworten Ihre Leserfragen jeden zweiten Montag am KURIER-Telefon. Rufen Sie an oder schicken Ihre Fragen per E-Mail an immo@kurier.at

Wir bewohnen ein großes Haus in Niederösterreich, das wir unserem Sohn schenken wollen. Wir wollen uns aber anlässlich der Schenkung ein lebenslängliches Wohnungsrecht in diesem Haus vorbehalten. Wer muss dann die Gebühren wie Müll und Abwasser bezahlen? Der Eigentümer oder wir als Bewohner?