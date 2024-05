Was ein russisch-britischer Investor aus dem Wiener Handelsgericht macht

Das Geschäft von Immobilien-Investor Dimitry Vallen ist eigentlich: Gebäude kaufen, renovieren und ausbauen, verkaufen. Diesmal aber macht es der britische Investor mit russischen Wurzeln, der aktuell in der Schweiz lebt, anders: Das Gebäude in der Wiener Riemergasse, vormals das Handelsgericht der Stadt Wien, wird er behalten.

So soll das neue Mandarin Oriental in der Riemergasse aussehen

Der Umbau des denkmalgeschützten Gerichtsgebäudes zum Luxushotel mit Eigentumswohnungen am Dach ist eines der imposantesten Bauvorhaben in der Wiener Innenstadt. Diese Woche wurde Dachgleiche gefeiert: „Die ist wichtig, weil es ein gutes Signal an die Nachbarn ist – ab jetzt wird das Gebäude nicht mehr höher“, scherzt Vallen.

Was hier entsteht?

Ein Luxushotel mit 138 Zimmern und – gesondert – 25 Luxus-Wohneinheiten in den beiden Stockwerken am Dach. „Die Eigentümer in den Residences genießen die gesamten Annehmlichkeiten des Hotels – vom Spa bis zum Pool, vom Butler bis zum Restaurant.“ Das kostet natürlich – aber über Preise will Vallen nicht reden. Hier ginge es nicht nur um den Quadratmeter-Preis, sondern um ein Komplettpaket mit dem 5-Sterne-Service des Hotels.