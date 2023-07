Neu im ersten Bezirk: Ein luxuriöser Immobilien Showroom

An ein Maklerbüro erinnert das Geschäftslokal nämlich nicht, viel mehr möchte man es sich darin gemütlich machen: Auf kuscheligen Sofas, bequemen Fauteuils oder rund um den schicken Esstisch. Vom Konzept der bloßen Beratung wollte man mit dem „3SI Luxury Real Estate-Showroom“ bewusst Abstand nehmen. Stattdessen wird auf ein komprimiertes Angebot gesetzt: Beratungsleistung, den Vorab-Besuch ausgewählter Immobilien mittels VR-Brille, Modelle der aktuellen Bauprojekte sowie einen weitläufigen Material-Showroom. So finden sich etwa unterschiedliche Parkettarten verlegt im Untergeschoss, aber auch mehrere Badezimmer-Optionen. „Hier können Käuferinnen und Käufer mit allen Sinnen jenes Material begutachten, das später in der von ihnen gewählten Immobilie verwendet wird“, ergänzt Gerhard Klein, Geschäftsführer der 3SI Makler.