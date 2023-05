Nicht nur im Frühling: Putzen ohne Chemie

Essig, Zitronensäure, Soda und Natron: Mit wenigen Zutaten lässt sich im Handumdrehen der passende Reiniger für das jeweilige Einsatzgebiet herstellen. Alle Zutaten sind im Supermarkt, in der Drogerie oder in der Apotheke erhältlich.

So einfach geht's:



Fensterreiniger: Für einen natürlichen Glasreiniger benötigt man Zitronen, Essig und ein wenig Geduld. Zuerst kommen die geraspelten Schalen von zwei Zitronen in ein Glas, dann füllt man 125 ml Essig dazu, deckt das Gemisch mit einem Tuch ab und lagert es an einem dunklen Ort. Nach rund zwei Wochen kann man den selbst gemachten Glasreiniger durch ein Sieb mit einem Trichter in eine Sprühflasche füllen. Dann fügt man dem Zitronen-Essig-Gemisch noch 125 ml Wasser hinzu und schüttelt das Gemisch einmal kräftig durch und schon geht es den verschmutzen Scheiben an den Kragen.



Weichspüler: 3 Esslöffel Essig im Weichspülerfach ersetzen den Weichspüler.

Topfreiniger: 1 Esslöffel Zitronensäure mit 200 ml warmem Wasser mischen und einwirken lassen.



Abflussreiniger: 4 Esslöffel Sodapulver in den Abfluss geben, mit 200 ml Essig durchspülen. Nach einer Einwirkzeit von etwa einer Stunde mit viel heißem Wasser nachspülen.



Backofenreiniger: Natron und Wasser im Verhältnis 1:1 mischen und auf die Verschmutzungen streichen. Einige Stunden einwirken lassen und mit einem Schwamm abschrubben.



Badreiniger: 50 Gramm Zitronensäure mit 500 Milliliter lauwarmem Wasser mischen, einen Spritzer herkömmliches Spülmittel dazugeben.