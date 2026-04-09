Pflegeleicht: Zimmerpflanzen für Anfänger

Kaum Zeit, viel unterwegs und dennoch Lust auf Pflanzen in den Wohnräumen? Dann sind diese Sorten vielleicht genau die richtigen. Denn Grünlilie, Glücksfeder und Bogenhanf sind die besten Anfängerpflanzen, da sie pflegeleicht sind und gut in Innenräumen gedeihen. Der Bogenhanf kommt mit wenig Licht aus und verträgt auch unregelmäßiges Gießen.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © FREMD/Deutsch Gerhard Bogenhanf

Er produziert auch nachts Sauerstoff und eignet sich dadurch für das Schlafzimmer. Die Grünlilie ist für ihre Widerstandsfähigkeit bekannt, sie ist resistent gegen Schädlinge und Krankheiten.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Getty Images/iStockphoto/matth_be/IStockphoto.com Grünlilie

Die Glücksfeder ist äußerst robust gegen Vernachlässigung – sporadisches Gießen ist für diese Grünpflanze in der Regel kein Problem.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Getty Images/greg801/IStockphoto.com Glücksfeder

Auch Kakteen kommen längere Zeit ohne Gießwasser aus, da sie Wasser in ihren fleischigen Stämmen speichern können, die Dornen helfen dabei, die Verdunstung des Wassers zu reduzieren. Pflanzen für schattige Ecken Kaum Tageslicht dringt in die eigenen Wohnräume? Dann ist der Gummibaum eine Variante, denn er passt sich an die vorhandenen Lichtverhältnisse an.

Ebenso die Zimmertanne, die sich zu einem Must-have in der Weihnachtszeit entwickelt hat, da sie sich genauso hübsch schmücken lässt wie eine große Tanne. Auch das Einblatt gedeiht in einer schattigeren Ecke und blüht an diesem Standort sogar. Sollen die grünen Mitbewohner außerdem kinder- und tierfreundlich sein, dann kommen diese Zimmerpflanzen in die nähere Auswahl:

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Getty Images / Andrey Nikitin/IStockphoto.com Geldbaum

Zum Beispiel der Geldbaum, der ungiftig und pflegeleicht ist. Er gedeiht am besten an einem hellen Ort und kann bis zu einem Meter hoch werden. Die Korbmarante, auch unter dem Namen Calathea bekannt, ist ungiftig und daher sicher für Kinder und Haustiere. Sie eignet sich ideal für das Badezimmer, da sie eine hohe Luftfeuchtigkeit benötigt. Aber Vorsicht beim Lüften: Alles unter 18 Grad ist ihr zu kalt. Auch Efeu eignet sich für das Badezimmer, die Pflanze liebt die feuchte Umgebung. Für Farbe im Nassraum sorgen Orchideengewächse, die hohe Luftfeuchtigkeit und gleichmäßige Wärme lieben.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Getty Images/iStockphoto/OGGM/IStockphoto.com Efeutute

Pflanzen als Luftreiniger Sie sind nicht nur schön anzusehen, sie tragen zur Verbesserung der Luftqualität bei. Vielleicht nicht nur für Wohnräume, sondern auch für ein Büro eine gute Idee. Vor allem in gut isolierten Gebäuden sind Schadstoffe aus Möbeln oder Baustoffen ein Problem.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Christophorus Buchtipp: „101 Dinge, die du über Zimmerpflanzen wissen musst“ Das Buch mit Tipps rund um Pflege, Anzucht, Gefäße und Standort ist im Christophorus Verlag erschienen, € 17,00