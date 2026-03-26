Bauernhortensien: Warum die Blüte ausbleibt und was hilft

Hortensien zählen zu den üppigsten Blühpflanzen im Garten. Wenn sie gut gedeihen, sind sie ein echter Blickfang . Die Hortensien einer Leserin entwickelten sich zwar gut, aber die Blüten blieben aus. „Hilfe, meine Hortensien haben nicht geblüht. Die Pflanzen waren im vergangenen Jahr wunderschön und üppig, aber haben lediglich grüne Blätter ausgebildet. Die Hortensien sind in einem größeren Behälter, bekommen laufend Wasser über ein Reservoir und auch Hortensien dünger . Was ist mein Fehler?“, fragt KURIER-Leserin Ingrid Steinocher.

Knospen frieren oft ab

Laut Martin Artner von der Bio-Baumschule Artner im Waldviertel liegt kein Pflegefehler vor. „Es handelt sich hier um eine Hydrangea macrophylla, landläufig Bauernhortensie oder Muttertagshortensie genannt. Bei dieser Art ist es im Gegensatz zu den meisten anderen Gartenhortensien, die am diesjährigen Austrieb Blüten machen, so, dass sie nur mit den vorjährigen Knospen blühen.

Das bedeutet: die Knospen, die heuer gebildet werden, blühen im nächsten Jahr“, sagt Andreas Artner von der Biobaumschule Artner. „Und damit sind wir beim Problem: diese Art ist nicht so winterhart wie die anderen Sorten; in Weinbauregionen zwar schon, aber wo es im Winter wirklich kalt ist, frieren die Knospen mit den bereits induzierten Blüten ab – und die Hortensie ist zwar nicht kaputt, sie wächst auch wieder, blüht aber nicht.“