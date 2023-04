Pariser Freiluft-Chic: Ein Outdoor-Sofa mit Stil

„Ich liebe die natürliche Umgebung, aber ich fühle mich auch sehr von der pulsierenden Stadt angezogen“, sagt der Pariser Künstler José Lévy. Inspiriert von der Verschmelzung zwischen urbanem und ländlichem Design entwarf er die Fontainebleau-Kollektion – ein sehr persönliches Projekt, denn er kreierte die Außenmöbel für sein eigenes Landhaus, das nur eine Autostunde außerhalb der französischen Hauptstadt liegt. Die Möbel sind für den Garten konzipiert, sollen aber alle Funktionen eines gemütlichen Wohnzimmers erfüllen: Relaxen, essen, arbeiten und spielen.

Er selbst beschränkt sich nicht auf das Designen von Mobiliar allein. Lévy ist Weltenbummler, der mit Talent und skurriler Poesie zwischen den Sphären der Mode, des Kunsthandwerks, des Designs und der Museumsinstallation navigiert. Dabei fertigt er intime Unikate, die eine besondere Verbindung zu ihrem Empfänger aufweisen sollen.

Seine Fontainebleau-Kollektion besteht aus sechs Einzelelementen – wobei der besondere Blickfänger das „Canapé de Jardin“, ein Stahl-Sofa in tiefem Dunkelgrün, ist. Dieses ist nicht nur auf die Sommermonate beschränkt. Sowohl Material als auch Farbe erlauben es dem Möbelstück, auch in den Wintermonaten draußen zu bleiben. Den Komfort bieten zwei verschiedene Kissen-Arten: feste Kissen für die Sitze und weichere für die Rücken- und Armlehnen. In der Gesamtausstattung kommt das Sofa inklusive Kissen auf € 3.814. www.serax.com