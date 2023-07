Österreichischer Stahlbaupreis für innovative Projekte

Fünf Preise für herausragende Projekte, die durch Planung und Ausführung überzeugen konnten: Im Rahmen des 33. Österreichischen Stahlbautages in Graz wurden die Gewinner des 9. Österreichischen Stahlbaupreises 2023 bekannt gegeben.

Der Österreichische Stahlbaupreis wird im Zweijahresrhythmus vom Österreichischen Stahlbauverband vergeben. Ziel ist es, die Fachkompetenz und die Leistungsfähigkeit des österreichischen Stahlbaus zu präsentieren sowie die architektonische Ausdrucksstärke, das technische Potenzial und die Vielseitigkeit des Stahlbaus zu zeigen.

Die Prämierung der Top-Stahlbauprojekte wurde durch eine Fachjury vorgenommen. Der Sieg in der Kategorie Hochbau ging an das Projekt „Atmosphere by Krallerhof“, Sieger in der Kategorie Infrastruktur ist das Projekt „Lady-Herkomer-Steg“. Erstmals wurden heuer auch drei Anerkennungspreise in den Sonderkategorien Nachhaltigkeit, Weiternutzung und Fertigungstechnik vergeben.

Hochbau: Hotel Krallerhof, Leogang, Salzburg

Das Projekt „Atmosphere by Krallerhof“ (Bild oben) von Oberhofer Stahlbau GmbH zeichnet sich laut Jury „durch die Kombination eines gestalterisch ambitionierten Entwurfs mit dem vorbildhaften Einsatz von Stahl als Konstruktionsmaterial aus. Nur durch den Einsatz von Stahl können die hohen, nicht zuletzt aus der Begrünung des in den Hang integrierten Daches erwachsenden Lasten abgeleitet werden. Die präzise Herstellung der gekrümmten Hauptträger stellte eine besondere Herausforderung dar.“