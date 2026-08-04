Österreich-Pavillon für die EXPO: Die Donau fließt hindurch

Belgrad wird 2027 zum internationalen Treffpunkt für Innovation, Wirtschaft und Kultur – und Österreich ist mittendrin. Von 15. Mai bis 15. August findet in der serbischen Hauptstadt die EXPO 2027 unter dem Motto „Play for Humanity – Sport and Music for All“ statt.

Als erste spezialisierte Weltausstellung in der Westbalkanregion wird sie mit rund 4,1 Millionen erwarteten Besuchern und mehr als 130 teilnehmenden Nationen zum bedeutendsten internationalen Großereignis in Südosteuropa im kommenden Jahr. Die Österreich-Teilnahme wird vom Ministerium für Wirtschaft, Energie und Tourismus sowie der Wirtschaftskammer Österreich getragen.