Wissenschaftszentrum: Dieses denkmalgeschützte Haus öffnet sich

Mitten im ersten Bezirk – in der Wollzeile 27A – entsteht auf 4.000 m2 ein neuer Ort für Wissensvermittlung. Das „Q. Dein Raum für Wissenschaft“ soll ein Ort des Dialogs zwischen Wissenschaft und Gesellschaft sein mit dem Ziel, besonders junge Menschen für Forschung, Zukunftsfragen und gemeinsames Gestalten zu begeistern. Es ist ein Gemeinschaftsprojekt von Universität Wien, Technischer Universität Wien und Österreichischer Akademie der Wissenschaften. Die Fertigstellung ist für das Frühjahr 2027 geplant.

Das denkmalgeschützte Gebäude aus dem 17. Jahrhundert – zu Beginn von den Jesuiten genutzt und zuletzt als Aula der Wissenschaften betrieben– wird von der Bundesimmobiliengesellschaft behutsam adaptiert. Die verantwortlichen Architekten sind Günter Mohr und Markus Niklas.