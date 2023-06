Design der Woche: Mit dem Ocean Chair das Meer retten

Jedes Jahr werden auf der Erde über 300 Millionen Tonnen Plastikmüll produziert. Ein Großteil von rund 8 Millionen Tonnen Abfall endet davon jährlich im Meer. Zuiver reagiert darauf mit dem Ocean Chair aus Ozeanplastikabfall. Die Schale des Stuhls besteht vollständig aus den Plastikresten, die aus den Meeren gewonnen werden. Das Stahlgestell ist zu 100 Prozent recycelbar.

Das für den Stuhl verwendete Material wird vom ReSea-Project in Zusammenarbeit mit lokalen Fischern in Indonesien durch große Meeresreinigungsaktionen gesammelt. Um zusätzliche Transparenz zu gewährleisten, verfügt jeder Stuhl über einen QR-Code auf dem Produktetikett, der den genauen Ort und die Menge des bisher gesammelten Plastikmülls angibt. Der Ocean Chair ist nur eines von mehreren nachhaltigen Produkten des Unternehmens in Kooperation mit Umweltorganisationen.