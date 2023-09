Niemand fühlt sich für die Zugangswege zuständig. Was kann ich tun?

Experten beantworten Ihre Leserfragen jeden zweiten Montag am KURIER-Telefon. Rufen Sie an oder schicken Ihre Fragen per E-Mail an immo@kurier.at

Die Zugangswege zu unseren Häusern sind Miteigentum. Wir haben für deren Bewirtschaftung eine Vereinbarung getroffen, an die sich nun kaum jemand mehr halten will. Muss ich das vor Gericht bringen?