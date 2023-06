Neues Leben im alten Palais: Hotel Almanac am Wiener Stadtpark

Als wäre es so geplant gewesen: 150 Jahre, nachdem die Weltausstellung in Wien zum Touristenboom geführt hat, eröffnen wieder der Reihe nach Luxushotels am Ring. Vor einigen Monaten war es das Amauris am Kärtnerring, wurde kürzlich mit dem Almanac am Parkring ein früherer Hotspot wiederbelebt. Wo bis vor einigen Jahren noch unter dem Namen „Radisson Blue“ genächtigt wurde, lockt das „Almanac Palais Vienna“ Liebhaber von zeitgenössischem Luxus in historischen Mauern.