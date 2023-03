Neue Wohnung? Der Fahrplan zum gelungenen Umzug

Transport

Wer die Wohnung wechselt, muss sich entscheiden, ob er für seinen Umzug die Hilfe von Freunden oder die Unterstützung durch ein professionelles Umzugsunternehmen in Anspruch nehmen will. Für das Übersiedeln in Eigenregie muss man rechtzeitig einen Umzugswagen buchen.

Das Übersiedeln mit professionellen Möbelpackern hat den Nachteil, dass der Umzug insgesamt teurer wird. Allerdings übernimmt die Umzugsfirma dann je nach Angebot schon das Packen der Umzugskartons bis hin zum Aufbauen der Möbel in der neuen Wohnung. Der Fachverband der Transporteure in der Wirtschaftskammer Österreich empfiehlt Umzugswilligen, sich vorher über die Schadenshaftung zu informieren.