Bäume des Nachbarn beschädigen das Dach. Was tun?

Unser Nachbar lässt seine Tannen- und Laubbäume nur fünf Meter entfernt von unserem Haus wachsen. Die Bäume sind so groß, dass die Äste an unser Haus und Dach anstoßen. Außerdem werfen sie Schatten, sodass es im Erdgeschoß dunkel ist. Was können wir tun?