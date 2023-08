Muss ich als Mieter für Brandschutz zahlen?

Experten beantworten Ihre Leserfragen jeden zweiten Montag am KURIER-Telefon. Rufen Sie an oder schicken Ihre Fragen per E-Mail an immo@kurier.at

Wir wohnen in einem Mietshaus. Im Souterrain befinden sich ein Baubüro und ein Lager, ansonsten lediglich Wohnungen. In unserer Betriebskostenabrechnung findet sich ein Posten über 3.000 Euro für einen Brandschutzbeauftragten. Darf das sein?