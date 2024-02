Sind mündliche Vereinbarungen unter Miteigentümern gültig?

Experten beantworten Ihre Leserfragen jeden zweiten Montag am KURIER-Telefon. Rufen Sie an oder schicken Ihre Fragen per E-Mail an immo@kurier.at

Ich bin Eigentümer eines Reihenhauses im schlichten Miteigentum. Müssen Beschlüsse oder Vereinbarungen nicht im Rahmen von Versammlungen oder schriftlich im Umlaufwege gefasst werden? Können Vereinbarungen zwischen den schlichten Miteigentümern auch mündlich getroffen werden, zum Beispiel, wenn es um die Sanierung von Gehwegen geht?