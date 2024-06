Baulärm: Wie viel muss ein Mieter ertragen?

Experten beantworten Ihre Leserfragen jeden zweiten Montag am KURIER-Telefon. Rufen Sie an oder schicken Ihre Fragen per E-Mail an immo@kurier.at

Ich wohne in einem Genossenschaftsbau der frühen 1970er-Jahre (Stahlbeton, schlechte Isolierung). Immer wieder müssen Wohnungen saniert werden. Seit etwa 2–3 Wochen haben wir täglich von morgens bis Arbeitsschluss enormen Baulärm. Wie viel Baulärm muss ein Mieter widerspruchslos ertragen?