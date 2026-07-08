Wohnungsübergabe: Was fällt unter normale Abnützung?

Regelmäßig beantworten unsere Rechtsexperten Anfragen von Lesern zu den Themen Wohnen, Eigentum, Miete und Nachbarschaft. Da geht es um heikle Themen, von der Betriebskostenabrechnung bis zum Mietvertrag, von Nachbarschaftskonflikten bis zu Sanierungsmaßnahmen, von Gartenthemen bis zur Lärmbelästigung.

Jeden zweiten Montag ist unser KURIER-Wohntelefon für Sie erreichbar.

Der nächste Termin ist übrigens am 13. Juli 2026, von 10 bis 11 Uhr. Rufen Sie an unter Telefon 05 9030 22337 oder schicken Sie Ihre Frage per E-Mail an immo@kurier.at.

Diesmal hat uns eine Frage erreicht, in der es um eine Wohnungsübergabe geht.



FRAGE: Mein Vermieter weigert sich, mir die volle Kaution zurückzuzahlen. Wegen Kratzer am Parkett, die aber schon vorher da waren und weil man an den Wänden sehen kann, wo Bilder aufgehängt waren (kleine Nägel und Farbunterschiede). Ist er im Recht?