Kann der Mietvertrag gekündigt werden, wenn ich nur zeitweise dort wohne?

Regelmäßig beantworten unsere Rechtsexperten Anfragen von Lesern zu den Themen Wohnen, Eigentum, Miete und Nachbarschaft. Da geht es um heikle Themen, von der Betriebskostenabrechnung bis zum Mietvertrag, von Nachbarschaftskonflikten bis zu Sanierungsmaßnahmen, von Gartenthemen bis zur Lärmbelästigung.

Jeden zweiten Montag ist unser KURIER-Wohntelefon für Sie erreichbar.

Der nächste Termin ist übrigens am 27. Juli 2026, von 10 bis 11 Uhr. Rufen Sie an unter Telefon 05 9030 22337 oder schicken Sie Ihre Frage per E-Mail an immo@kurier.at.

Diesmal hat uns eine Frage erreicht, in der es um eine Mietwohnung geht.



FRAGE: Wir (vier Personen) sind Mieter einer Altbauwohnung in Wien. Im August ziehen wir in ein Haus im Burgenland. Dort wird unser Hauptwohnsitz wegen der Schule der Kinder. Die Wohnung in Wien wollen wir wegen der Arbeit unter der Woche weiter nutzen. Ist das erlaubt? Muss der Vermieter informiert werden bzw. ist das ein Kündigungsgrund?