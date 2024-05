Markt für Logistikimmobilien ist im Aufwind

Der Markt für Industrie- und Logistikflächen in Wien und Umgebung zeigt ein starkes Wachstum. 2023 stieg der Flächenumsatz auf etwa 256.000 m2, ein Plus von 122 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, laut Marktbericht von Otto Immobilien. Das östliche Umland Wiens trug mit 119.000 m² beinahe die Hälfte des gesamten Flächenumsatzes bei. „Für das laufende Jahr erwarten wir am Gesamtmarkt einen ähnlich hohen Flächenumsatz wie 2023. Laut unseren Analysen boomen zudem die Fertigstellungen, 2024 wird in dieser Beziehung ein Rekordjahr“, sagt Martin Denner, Leiter des Research-Teams. Während 2023 noch 60.000 m2 fertiggestellt wurden, sollen heuer etwa 501.000 m2 neu errichtet werden.

„Moderne, strategisch gelegene Logistikflächen sind gefragt, gestützt durch den fortlaufenden Boom im E-Commerce und veränderten Anforderungen der Lieferketten“, so Alexandra Fischer, Teamleiterin Logistik. Die Fertigstellungen konzentrieren sich vor allem auf den Osten und den Süden Wiens. Auch Linz/Wels/Enns und Graz ziehen Logistikdienstleister an, die von der Nähe zu Produktionsunternehmen und dem qualifizierten Arbeitskräftepool profitieren.

Die Mieten haben neue Spitzenwerte erreicht: 2023 stiegen sie um durchschnittlich 3,4 Prozent und liegen bei 7,75 Euro pro m2 und Monat. Die Nachfrage nach nachhaltigen und energieeffizienten Logistiklösungen steigt. „Durch den Ausbau der Kapazitäten und die Modernisierung der Logistikeinrichtungen ist Österreich gut aufgestellt, um von dieser Entwicklung zu profitieren“, so Anthony Crow, Leiter Gewerbeimmobilien. Trotz der Herausforderungen durch Zinsanstiege zeigt sich 2024 eine Trendwende: Die Nachfrage nach maßgeschneiderten Lösungen und nachhaltigen Standorten steigt. Umweltaspekte und die Revitalisierung von Brachland werden wichtiger. Der Markt wandelt sich zu einem Mietermarkt, was den Firmen mehr Verhandlungsspielraum und Auswahl bietet.