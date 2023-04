Milano Design Week: Eine ganze Stadt wird zur kreativen Bühne

Autohersteller Kia präsentiert seine Markendesign-Philosophie „Opposites United“. Basierend auf den „Fünf Säulen“ des Kia-Designs werden diese in erlebbare Räume übersetzt: Während „Bold for Nature“ sich mit allen Sinnen genießen lässt, steht etwa „Power to Progress“ für den Drang, sich fortzubewegen. Und beim Prinzip „Joy for Reason“ (oben) geht es um Erlebnisse, die Freude entfachen und die Atmosphäre der Kia-Fahrzeuge beeinflussen. Auch das Kia-Kreativ-Duo Karim Habib und Jochen Paesen feiert die Kontraste.