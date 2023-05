Sonne oder Schilf: Wie die Natur für Innovation genutzt wird

Mit einem Minikraftwerk lässt sich einfach Strom am eigenen Balkon erzeugen. Das Problem war bisher das Speichern des selbst erzeugten Stroms. Die Lösung kommt aus Graz. EET – Efficient Energy Technology GmbH hat mit Solmate den ersten Stromspeicher mit leichtem Solarpanel für den Balkon zum Selbst-Anstecken an der Steckdose entwickelt.

Das Besondere daran ist die firmeneigene Messtechnologie, die es ermöglicht, zu erkennen, ob man Zuhause gerade Strom verbraucht. Dank dieser Technologie ist Solmate so clever, dass er nur Strom abgibt, wenn er irgendwo in der Wohnung verbraucht wird. Den Rest speichert er in seinem Stromspeicher. Mit dieser Lösung wird gewährleistet, dass der Sonnenstrom zu 100 Prozent vom Besitzer selbst verbraucht wird. „Rund 50 Prozent des Stromverbrauchs eines durchschnittlichen Zwei-Personen-Haushalts können so mit Sonnenstrom abgedeckt werden“, erklärt CMO Jan Senn.

Ausgezeichnete Ideen

Für diese Innovation wurde das Unternehmen vor Kurzem mit dem Living Standards Award von Austrian Standards geehrt. Ebenfalls ausgezeichnet wurde das Wiener Start-up nista.io. Ihre Software analysiert mithilfe von künstlicher Intelligenz und Sensordaten den Energieverbrauch von Betrieben, aber auch Privathaushalten. Die Ergebnisse werden dem Kunden übersichtlich und leicht verständlich übermittelt. Gibt es Abweichungen vom Normalverbrauch, wird der Nutzer aufmerksam gemacht, gemeinsam die Ursache gesucht und Einsparpotenziale ermittelt.