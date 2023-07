Design der Woche: So schön waren Falten noch nie

Neben skulpturalen Vasen und Schalen in Faltenoptik bringt das Wiener Designlabel Sheyn nun auch Lampen heraus. Die Hängeleuchten und Tischlampen ergänzen die bisherige Homewarekollektion und lassen Formen und Texturen buchstäblich in neuem Licht erscheinen. Diese werden ebenso aus nachhaltigem PLA (biologisch abbaubare Maisstärke) gefertigt und im 3D-Druckverfahren hergestellt. Die elegante Hängeleuchte Fald sieht – wie ihre Vasen-Schwester – aus wie ein kunstvoll drapierter Faltenrock. Das Spiel mit den verschiedenen Tiefen verleiht der Lampe Schicht für Schicht eine stoffähnliche Anmutung. Erhältlich ist die zarte und dabei sehr robuste Leuchte in den Farben Weiß, Lavendel oder Pfirsich und sorgt für angenehme Lichtspiele über dem Esstisch. Auch in der Gruppe aufgehängt, ergibt Fald ein harmonisches Bild.

Angefangen hat Sheyn, das 2016 vom Architekten Nicolas Gould mit seinem Partner Markus Schaffer gegründet wurde, als Schmucklabel. Doch mit der Coronapandemie erweiterte das Duo sein Portfolio um nachhaltige Homeware. Im vor drei Jahren eröffneten Shop auf der Lerchenfelderstraße entwickelt das Paar laufend neue Produkte und erweitert auch das Farbspektrum der „Tiny Architecture“ wie die Werke liebevoll genannt werden. Neben der Ästhetik steht bei Sheyn vor allem die Nachhaltigkeit im Fokus. „Das Tolle an unseren Produkten ist, dass wir sie auf Bestellung herstellen können und dann ganz ohne Abfall produzieren“, erzählt Markus Schaffer. Produziert wird nach Bedarf, je nach Größe dauert der Druck der Stücke zwischen sechs und neun Stunden. Die Hängeleuchte Fald gibt es um € 149,- zum Beispiel bei Die Sellerie, Burggasse 21, 1070 Wien