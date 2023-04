Künstliche Intelligenz plant die Stadt von morgen

Interaktiv

Hervorgegangen aus dem Projekt „Cognitive Urban Design Computing“ ist auch das am Austrian Institute of Technology angesiedelte „City Intelligence Lab“. Hier kann mit interaktiven Projektionswänden, Augmented-Reality- und 3D-Modellen gemeinsam an Projekten und Planungsszenarien gearbeitet werden. „Ein Computer ist unglaublich schnell, genau – und dumm. Der Mensch ist unglaublich langsam, ungenau – und schlau. Die Kombination davon kann erstaunliche Dinge bewirken“, so Laborleiter Angelos Chronis.

„Das Lab schafft einen interaktiven Raum, in dem die Beteiligten – von der Stadtverwaltung über Bauträger bis hin zu Interessengruppen und Bürgern – direkt interagieren und gemeinsam an etwas arbeiten können“, beschreibt Reinhard König. „Designprojekte wie beispielsweise die Seestadt Aspern in Wien sind riesig und komplex. Da muss man sich mit allen möglichen Aspekten auseinandersetzen.“